Australian Open la semifinale Sinner-Djokovic | Jannik avanti di un set Ancora nessun break nel secondo Diretta 6-3 1-2

Jannik Sinner prende il comando contro Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open. Dopo aver vinto il primo set 6-3, il giovane italiano conduce ora 1-2 nel secondo, senza ancora aver concesso un break. Sinner ha già battuto Djokovic cinque volte, anche nella semifinale di questa edizione, arrivando in vantaggio nei precedenti di 6-4. Djokovic si è comunque qualificato in semifinale grazie al ritiro di Lorenzo Musetti, che aveva vinto i primi due set contro di lui. La sfida resta aperta e il pubblico aspetta di vedere se Sinner continuerà a mantenere il

Una seconda vincente per Jannik, seguita da una prima; Jannik si porta sul 40-15 con il servizio a uscire e chiude con uno smash. Jannik cerca subito una risposta e infila un passante incrociato per il primo 15; Djokovic commette poi il suo primo doppio fallo cercando di forzare la seconda e Jannik si procura tre palle del contro break sulla discesa a rete errata del serbo: Nole cancella la prima con una demi volée aiutata dal nastro, la seconda e la terza con due prime vincenti a uscire. Ai vantaggi chiude di servizio e dritto. Superata l'ora di gioco. Djokovic vince un altro duello a rete, poi Sinner interrompe la striscia di cinque punti consecutivi del serbo; un errore non forzato di rovescio rimette comunque Nole avanti, ma Jannik non si scompone e firma l'ace n. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Jannik Sinner si prende il primo set nella semifinale degli Australian Open contro Novak Djokovic, vincendo 6-4.

