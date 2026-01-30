Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open 2026. Dopo una lunga battaglia contro Novak Djokovic, il tennista italiano conclude il suo percorso con più punti in classifica, ma senza riuscire a passare il turno. Djokovic avanza verso la finale contro Alcaraz, confermando la sua presenza stabile nel torneo. La vittoria dell’argentino si avvicina, ma il serbo resta il favorito.

Melbourne, 30 gennaio 2026 – Sinner perde la maratona contro Djokovic in semifinale e cede lo scettro degli Australian Open 2026 che aveva dominato nelle ultime due edizioni. Servono cinque set per decidere chi sarà lo sfidante di Alcaraz nell’ultimo atto di Melbourne: alla fine la spunta l’highlander del tennis, che ha meno minuti di gioco sulle gambe rispetto all’altoatesino (ha saltato gli ottavi per il ritiro di Mensik e passato i quarti con soli due set giocati e persi, dopo il forfait di Musetti ). Alla freschezza si aggiungono solidità e un servizio martellante. Nole parte male, cedendo il primo set all’azzurro, poi però alza il livello del suo tennis portandosi in parità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Australian Open, la delusione di Sinner: “Più punti io, ma è inutile”. Djokovic highlander in finale contro Alcaraz

