Australian Open delusione Sinner | ko al quinto con un incredibile Djokovic

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. Dopo aver lottato per cinque set, il giovane italiano viene sconfitto da Novak Djokovic, che vola in finale. La partita è stata combattuta fino all’ultimo punto, ma alla fine il serbo ha prevalso con un punteggio di 6-4 nell’ultimo set. Sinner aveva iniziato bene, ma Djokovic ha reagito e ha portato a casa la vittoria, interrompendo il sogno del nostro talento.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è fermato in semifinale il cammino di Jannik Sinner (n.2) agli Australian Open, sconfitto a sorpresa in cinque set (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) dal serbo Novak Djokovic, n. 4 del ranking che nella sua lunghissima carriera ha vinto per 10 volte lo Slam che si disputa a Melbourne. Stranamente falloso e con poco killer instinct, specialità della casa, Sinner ha sprecato nel corso del match una infinità di palle-break che hanno avuto un peso fondamentale nell’economia della sfida. Nel quinto e decisivo set, il tennista italiano sul servizio di Djokovic ha sciupato due occasioni sul 15-40 e addirittura tre sullo 0-40 denotando una inedita poca attitudine alla pazienza forzando alcuni colpi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

