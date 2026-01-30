Australian Open Alcaraz trema ma è in finale La furia di Zverev contro l’arbitro | Lui e Sinner sempre favoriti

Carlos Alcaraz vola in finale agli Australian Open, anche se ha tremato fino all’ultimo. Lo spagnolo ha battuto Zverev in una semifinale tutt’altro che tranquilla, tra scambi intensi e qualche polemica. Il tedesco si è scagliato contro l’arbitro, accusandolo di favorire Sinner e altri, mentre Alcaraz si prende il primo biglietto per la finale del primo Slam del 2026.

È Carlos Alcaraz il primo finalista degli Australian Open, primo Slam del 2026. Lo spagnolo si è imposto in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev al termine di un match molto combattuto e in cui non sono mancate le polemiche. Dopo i primi due set vinti, Alcaraz si è fatto rimontare e si è imposto solo al quinto set. Il punteggio finale è di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 a favore dello spagnolo. A questo punto, Alcaraz dovrà vedersela in finale con il vincitore della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il timeout medico di Alcaraz. La partita tra Alcaraz e Zverev si è fatta particolarmente concitata nel terzo set, quando lo spagnolo ha accusato alcuni problemi fisici e ha richiamato l’attenzione del proprio angolo lamentando dei crampi.🔗 Leggi su Open.online

Jannik Sinner si prepara a sfidare Novak Djokovic in una semifinale che si ripete da diversi Slam.

Durante la semifinale degli Australian Open, Alexander Zverev si è infuriato contro l’arbitro.

