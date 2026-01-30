Australian Open Alcaraz trema ma è in finale La furia di Zverev contro l’arbitro | Lui e Sinner sempre favoriti
Carlos Alcaraz vola in finale agli Australian Open, anche se ha tremato fino all’ultimo. Lo spagnolo ha battuto Zverev in una semifinale tutt’altro che tranquilla, tra scambi intensi e qualche polemica. Il tedesco si è scagliato contro l’arbitro, accusandolo di favorire Sinner e altri, mentre Alcaraz si prende il primo biglietto per la finale del primo Slam del 2026.
È Carlos Alcaraz il primo finalista degli Australian Open, primo Slam del 2026. Lo spagnolo si è imposto in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev al termine di un match molto combattuto e in cui non sono mancate le polemiche. Dopo i primi due set vinti, Alcaraz si è fatto rimontare e si è imposto solo al quinto set. Il punteggio finale è di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5 a favore dello spagnolo. A questo punto, Alcaraz dovrà vedersela in finale con il vincitore della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il timeout medico di Alcaraz. La partita tra Alcaraz e Zverev si è fatta particolarmente concitata nel terzo set, quando lo spagnolo ha accusato alcuni problemi fisici e ha richiamato l’attenzione del proprio angolo lamentando dei crampi.🔗 Leggi su Open.online
Impresa di Alcaraz: lo spagnolo trema ma batte Zverev al quinto set e vola in finale agli Australian Open. A seguire Sinner-DjokovicEntra nel vivo la semifinale tra Alcaraz e Zverev, adesso al quarto set con lo spagnolo avanti. Carlos, dopo aver vinto i primi due parziali, sta accusando un problema fisico e rischia la ... ilmessaggero.it
Australian Open, Alcaraz trema ma è in finale. La furia di Zverev contro l’arbitro: «Lui e Sinner sempre favoriti»È Carlos Alcaraz il primo finalista degli Australian Open, primo Slam del 2026. Lo spagnolo si è imposto in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev al termine di un match molto combattuto e in c ... open.online
Rovente, poi freddoloso, comunque meteoropatico, affascinante Australian Open. Il malore per il caldo umido, questa volta, colpisce Carlos Alcaraz che con la forza della disperazione e un coraggio da leone resta aggrappato a due sogni: la prima finale a Mel - facebook.com facebook
Carlos Alcaraz è il primo finalista degli Australian Open. Lo spagnolo n.1 al mondo si è imposto solo al quinto set su Alexander Zverev con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5. Nel corso del terzo set, Alcaraz, mentre era avanti due set a zero, ha iniziato ad a x.com
