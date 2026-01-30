Australian Open Alcaraz resiliente | resiste ai crampi e conquista la finale

L’Australian Open si tinge di giallo e rosso dopo una sfida lunga oltre cinque ore. Carlos Alcaraz, nonostante i crampi, riesce a resistere e batte Sascha Zverev in cinque set, conquistando così la finale. La partita è stata un’altalena di emozioni e fatica, ma alla fine lo spagnolo ha prevalso con determinazione.

Lo spagnolo, dopo una battaglia durata più di 5 ore e segnata dai crampi, ha battuto il tedesco Sascha Zverev in 5 set. Alcaraz vola in finale dove incontrerà il vincente tra Sinner e Djokovic La prima semifinale di Melbourne ci ha regalato una vera e propria battaglia durata quasi 5 ore e mezza. A spuntarla alla fine è stato Alcaraz, che nonostante i crampi accusati dal terzo set in poi, ha superato il suo avversario, Sascha Zverev, portando a casa il match e conquistando per la prima volta nella sua carriera la finale agli Australian Open. Prima ora di gioco in archivio sulla Rod Laver Arena. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La semifinale tra Alcaraz e Zverev è stata una battaglia lunga e intensa.

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale degli Australian Open dopo una partita lunga e difficile contro Zverev.

Match epico agli Australian Open: Alcaraz batte Zverev (e i crampi) in cinque ore e mezza, è in finale. Per il tedesco è l’ennesima caduta sul più belloLo spagnolo quasi non si muoveva più a metà terzo set, ma quando l'avversario serviva per il match al quinto parziale ha tirato fuori le ultime energie per portare a termine un'impresa epica ... ilfattoquotidiano.it

Australian Open, Zverev esplode: «Proteggete sempre loro». Alcaraz vacilla, Sinner e la domanda scomodaQuando il tennis diventa una prova di resistenza Non è più solo tennis. È sopravvivenza. La semifinale degli Australian Open tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz si ... ilmattino.it

ULTIM'ORA TENNIS Carlos Alcaraz è in finale agli Australian Open: battuto Alexander Zverev in 5 set (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) #SkySport #SkyTennis #AO26 x.com

Buongiorno Italia In palio c'è la terza finale consecutiva agli Australian Open per Jannik Sinner! Guarda il match contro Djokovic in chiaro su NOVE e su Eurosport 1 dalle 9:30 - facebook.com facebook