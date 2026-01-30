Australian Open Abodi | Ko Sinner? Succede capace valorizzare sconfitta
Il mondo del tennis si interroga ancora sulla sconfitta di Sinner all'Australian Open. Abodi ha commentato che, anche se è deludente, succede e che bisogna saper valorizzare le sconfitte. La vittoria dell’avversario, che sembrava ormai in declino, dimostra come nel tennis tutto può cambiare in un attimo. La stagione è lunga e il giovane italiano avrà molte altre occasioni.
“La sconfitta di Sinner? Succede ed è straordinario che succeda anche per i meriti di un avversario che sembrava avviato sul viale del tramonto che si è ritrovato davanti Sinner. Questa è la regola dello sport, rende ancora più affascinante l’atleta che sembra imbattibile e che invece come tutti gli altri può cadere. Lui di diverso rispetto agli altri sa rialzarsi, sa spiegarsi le ragioni e valorizzare la sconfitta”. Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse, commentando la sconfitta del tennista italiano con Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Australian Open
Australian Open 2026, Abodi: “Ko Sinner? Succede, ma è capace di valorizzare la sconfitta”
Il ministro Abodi commenta la sconfitta di Sinner in semifinale agli Australian Open.
Australian Open, Sinner vola in semifinale: Shelton ko in tre set
Jannik Sinner raggiunge la semifinale dell’Australian Open.
Ultime notizie su Australian Open
Argomenti discussi: Australian Open: Moutet ko, Alcaraz vola agli ottavi; Zverev risponde presente anche contro Norrie. Ora scoglio Cerundolo agli ottavi di finale dell'Australian Open; Sinner vola in semifinale degli Australian Open, Shelton ko in tre set. Lo aspetta Djokovic venerdì; Australian Open: Sabalenka soffre ma non trema, Potapova ko e Mboko agli ottavi.
Australian Open 2026, Abodi: Ko Sinner? Succede, ma è capace di valorizzare la sconfittaIl ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervistato da LaPresse il ... msn.com
Australian Open: Abodi 'Sinner? Che meraviglia'Australian Open…che meraviglia Sinner. É il commento su X del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, dopo la vittoria in semifinale del tennista azzurro contro Djokovic in 4 set. Per ... ansa.it
Dopo la sconfitta in semifinale agli Australian Open, la missione di Sinner per tornare numero 1 ATP si complica facebook
La stima di Djokovic per Sinner “Ho dovuto cambiare il mio numero di telefono” Puoi seguire la finale degli #AustralianOpen sui canali #EuroSport su #DAZN x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.