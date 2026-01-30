Australian Open Abodi | Ko Sinner? Succede capace valorizzare sconfitta

Il mondo del tennis si interroga ancora sulla sconfitta di Sinner all'Australian Open. Abodi ha commentato che, anche se è deludente, succede e che bisogna saper valorizzare le sconfitte. La vittoria dell’avversario, che sembrava ormai in declino, dimostra come nel tennis tutto può cambiare in un attimo. La stagione è lunga e il giovane italiano avrà molte altre occasioni.

“La sconfitta di Sinner? Succede ed è straordinario che succeda anche per i meriti di un avversario che sembrava avviato sul viale del tramonto che si è ritrovato davanti Sinner. Questa è la regola dello sport, rende ancora più affascinante l’atleta che sembra imbattibile e che invece come tutti gli altri può cadere. Lui di diverso rispetto agli altri sa rialzarsi, sa spiegarsi le ragioni e valorizzare la sconfitta”. Così il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi, in una intervista a LaPresse, commentando la sconfitta del tennista italiano con Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il ministro Abodi commenta la sconfitta di Sinner in semifinale agli Australian Open.

Jannik Sinner raggiunge la semifinale dell’Australian Open.

