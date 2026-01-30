aumento costi occhiali e nuovo pacchetto sociale per lavoratori del settore ottico

I lavoratori del settore ottico in Italia si preparano a ricevere un aumento di circa 204 euro lordi al mese entro il 2028. Sono circa 18.500 persone, distribuite in 820 aziende tra botteghe artigiane e grandi stabilimenti industriali. L’incremento si traduce in un aumento medio del 9,8% sui minimi salariali, che verrà spalmato nel triennio 2026-2028. La notizia arriva mentre si discute anche di un nuovo pacchetto sociale dedicato ai lavoratori del comparto.

I lavoratori del settore ottico in Italia, circa 18.500 persone impiegate nelle 820 aziende del comparto – dalle piccole botteghe artigiane ai grandi stabilimenti industriali – riceveranno un aumento complessivo di 204 euro lordi al mese entro il triennio 2026-2028, con un incremento medio del 9,8% sui minimi salariali. L’accordo, siglato a Belluno dopo la scadenza del contratto iniziale il 31 dicembre 2025, è frutto di un’intesa tra Anfao, l’associazione che rappresenta i produttori di articoli ottici, e i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil. Il rinnovo, avvenuto a meno di un mese dalla scadenza del precedente contratto, è stato definito “importante” dai leader sindacali, che lo vedono come un segnale di stabilità in un settore caratterizzato da una forte presenza di imprese di piccole dimensioni e da una forte specializzazione tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

