Augusto dell' Erba | Mezzogiorno spinta dalle pmi Sistema Bcc punto di riferimento

Augusto dell'Erba conferma che anche nel 2025 il credito cooperativo continuerà a crescere. Durante un incontro, il dirigente ha spiegato che il sistema Bcc resta un punto di riferimento, spinto soprattutto dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. I numeri dell’ultimo semestre sono positivi e danno fiducia per il futuro.

Dottor dell’Erba, partiamo dai numeri dell’ultima semestrale: il credito cooperativo cresce anche nel 2025. «Assolutamente sì. Ad agosto scorso la raccolta ha superato 209 miliardi (+4,9% sullo stesso periodo dell’anno precedente), la quota di mercato è cresciuta all’8,6%, e anche gli impieghi sono saliti a 140 miliardi (+3,1%). Il tutto condito da un cet 1 ratio al 26,7%, 9 punti percentuali sopra quello medio dell’industria del credito. Il 22% del credito alle imprese fino a 20 dipendenti viene dalle Bcc: venti anni fa uno sportello su 10 apparteneva a una Bcc, oggi uno su 5», risponde Augusto dell’Erba, barese, presidente di Federcasse, la Federazione delle Banche di credito cooperativo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Augusto dell'Erba: «Mezzogiorno, spinta dalle pmi. Sistema Bcc punto di riferimento» Approfondimenti su Augusto dellErba Bcc Bergamasca e Orobica: “Riferimento per Pmi e famiglie grazie ad innovazione digitale e relazione diretta con il cliente” Crescita e occupazione, primato Mezzogiorno: la spinta dell?industria La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. BASKET SERIE B. L’ENNESIMO PASSO FALSO DEL SISTEMA BASKET BCC PN MONSILE. ED E’ IL TERZO CONSECUTIVO !!!! - facebook.com facebook Oggi #SIMEST è a #Bari per partecipare all’evento BCC Iccrea – Esportiamo il Business 2026, appuntamento annuale dedicato alle BCC con presidi esteri. Siamo intervenuti con una testimonianza di @CarolinaLonett1, Direttore Export e Finanza Agevolata, c x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.