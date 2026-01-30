Questa domenica alle 15:30 si gioca il match tra Augsburg e St. Pauli. È la sfida che può pesare molto in chiave salvezza, con le due squadre che cercano punti importanti. Blessin cerca di portare a casa una vittoria per rilanciare le sue speranze di salvezza. Entrambe le formazioni si preparano a darsi battaglia, consapevoli dell’importanza di questa partita.

Ventesimo turno di Bundesliga che vede in programma la sfida salvezza tra l’Augsburg e il St. Pauli di Blessin. I Fuggerstaedter vengono dal clamoroso KO interno contro il Bayern Monaco, una gara in cui la squadra di Bauer ci ha creduto fino in fondo e dove ha trovato nel finale i gol necessari a ribaltare la gara per prendersi il secondo successo esterno stagionale.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Augsburg-St. Pauli (sabato 31 gennaio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

