Attrazione e valorizzazione dei talenti la strategia della Puglia da #mareasinistra al progetto pilota dell' Ue

La Puglia ha deciso di puntare sui talenti per invertire il calo demografico. La regione ha avviato una strategia che prevede politiche pubbliche mirate ad attrarre e trattenere giovani e professionisti. L’obiettivo è far crescere il capitale umano, creando opportunità che possano fermare l’emorragia di popolazione attiva. La regione si muove così per valorizzare le risorse locali e rilanciare l’economia.

Puntare su politiche pubbliche in grado di generare, attrarre e trattenere talenti sul territorio. Un percorso, quello intrapreso dalla Puglia, che guarda alla valorizzazione del capitale umano come leva per invertire il declino demografico e la riduzione della popolazione attiva.Un impegno riconosciuto anche a livello europeo. La Puglia, infatti, è stata l'unica regione italiana selezionata dalla Commissione europea per un progetto pilota, con il supporto di esperti, focalizzato sulle strategie per l'attrazione dei talenti, nell'ambito dell'Harnessing Talent Platform, un'iniziativa strategica lanciata da Bruxelles per sostenere le regioni europee nella sfida contro la "fuga dei cervelli" e lo spopolamento.

