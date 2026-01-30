Atlante della fame in Italia | 4,2 milioni di famiglie in difficoltà alimentare
In Italia, 4,2 milioni di famiglie si trovano in difficoltà alimentare. Lo rivela l’Atlante della fame, un rapporto appena pubblicato dall’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile. Numeri che fanno riflettere: molte persone non riescono a mettere abbastanza cibo sulla tavola. La situazione è grave e richiede interventi immediati.
di Monica Sozzi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato l’8 gennaio 2026. La povertà alimentare in Italia è un fenomeno sempre più diffuso e trasversale. Secondo l’ Atlante della fame in Italia 2025, realizzato da Azione Contro la Fame con il contributo di Percorsi di Secondo Welfare e Università degli Studi di Milano, nel 2024 4,2 milioni di famiglie hanno presentato almeno un segnale di deprivazione alimentare: c’è chi non può permettersi un pasto proteico ogni due giorni, chi arriva a fine mese senza soldi per comprare il cibo necessario e chi vive un’insicurezza alimentare cronica.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Presentazione del rapporto Atlante della Fame in Italia: dati e politiche di contrasto alla povertà alimentare in ItaliaNecessario avere momenti di confronto e di ricostruzione di di possibilità futuri di azioni oltre e ricevuto di corretta informazione sensibilizzazione auguro a tutti voi davvero una no-profit poi ne ... radioradicale.it
Atlante della fame in Italia, 6 milioni non riescono a permettersi un’alimentazione sana: Misure del governo? Insufficienti dopo la cancellazione del RedditoRoma, 2 dic. (Adnkronos) - Voglio dire che siamo ancora all'inizio, quindi in questo momento è una riforma che ha degli aspetti tecnici che non credo tutti i telespettatori che riescano a seguire. ilfattoquotidiano.it
