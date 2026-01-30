Atalanta verso Como | tornano i big ballottaggio Raspadori-Lookman

L’Atalanta si prepara a tornare in campo domenica 1° febbraio alle 15 contro il Como. I biancocelesti stanno valutando le ultime decisioni sui titolari: Raspadori e Lookman sono in ballottaggio per un posto in attacco. Sono rientrati in gruppo Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere, che potrebbero essere disponibili per la partita. La squadra di Gasperini punta a conquistare i tre punti dopo le ultime prestazioni, con i big che cercano di riprendere il ritmo in vista del rush finale del camp

CALCIO. Serie A, 23ª giornata: nerazzurri in campo domenica 1° febbraio alle 15. Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere dovrebbero rivedersi dal 1'. Dopo l'ampio turnover visto in Champions League nella sconfitta contro l'Union Saint-Gilloise, l'Atalanta che torna al campionato dovrebbe anche tornare a una formazione meno «movimentata» e più consueta. A Como, domenica 1° febbraio alle 15, salvo sorprese dovrebbero riprendersi una maglia da titolare Carnesecchi, de Roon, Djimsiti e De Ketelaere, e molto probabilmente anche Scamacca e Kolasinac. Ampiamente in corsa, comunque, anche Zalewski e Raspadori.

