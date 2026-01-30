Atalanta l’attacco si ristruttura a fine mercato? C’è interesse intorno a Lookman e Kamaldeen

L’Atalanta potrebbe rinnovare il suo attacco in queste ultime ore di mercato. Dopo aver preso Raspadori e aver ceduto Maldini e Brescianini, si parla di possibili mosse per Lookman e Sulemana. La squadra bergamasca potrebbe decidere di ristrutturare il reparto offensivo prima della chiusura della finestra di trasferimenti.

Botti di fine mercato in vista in casa Atalanta? Dopo l’acquisto di Raspadori e le due cessioni di Daniel Maldini e Marco Brescianini con destinazioni Lazio e Fiorentina, potrebbe esserci ancora movimento in questi ultimi giorni della sessione invernale, con Ademola Lookman e Kamaldeen Sulemana potenziali indiziati a cambiare aria. Per l’esterno nigeriano, come riporta Sky Sport, ci sarebbero in atto fitti dialoghi con i turchi del Fenerbahce e proprio con l’Atlético Madrid, con cui la Dea ha già concluso l’operazione legata a Raspadori un paio di settimane fa. La richiesta nerazzurra per il proprio numero 11 (in scadenza di contratto a giugno 2027 e con un rinnovo difficile, alla luce dei tira e molla delle scorse due estati) è di 40 milioni di euro, cifra raggiungibile anche attraverso dei bonus.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Atalanta mercato

L’Atalanta si prepara ad affrontare il Parma nella partita in programma domani alle 15 alla New Balance Arena di Bergamo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

ATALANTA, IL PUNTO SUL MERCATO. CHE NE SARÀ DI KRSTOVIC

Ultime notizie su Atalanta mercato

Argomenti discussi: Maldini alla Lazio, l'arrivo a Roma. E ora l'Atalanta lotta per gli ottavi di Champions: Krstovic per l'attacco; Un nuovo volto per l’attacco dell’U23, ecco Emanuele Zanaboni!; L'attacco dell'Atalanta dà spettacolo: 4 a 0 al Parma con la prima volta di Raspadori; Atalanta, come cambia il gioco in attacco con Raspadori e l’impatto di Krstovic: armi in più per Palladino.

Probabili formazioni Como-Atalanta: Morata si scalda, Raspadori più di LookmanProbabili formazioni Como Atalanta - La 23^ giornata di Serie A regalerà un interessantissimo Como-Atalanta. Ad affrontarsi ... fantamaster.it

Atalanta: niente Parma per Bellanova. In attacco grande abbondanzaSERIE A. L’Atalanta venerdì 23 gennaio è tornata ad allenarsi dopo la giornata di riposo. Bellanova ha è ancora lavorato individualmente e a questo punto difficilmente sarà a disposizione domenica 25 ... ecodibergamo.it

L'Atalanta ne fa 4 in campo... e noi te ne diamo 4 per investire a Bergamo! Oltre ai goal, c'è un mondo di opportunità che sta facendo crescere il valore di questa città. Dalla comodità dell'aeroporto alla bellezza delle nostre montagne, Bergamo attira semp - facebook.com facebook