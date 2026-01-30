Atalanta l’attacco si ristruttura a fine mercato? C’è interesse intorno a Lookman e Kamaldeen
L’Atalanta potrebbe rinnovare il suo attacco in queste ultime ore di mercato. Dopo aver preso Raspadori e aver ceduto Maldini e Brescianini, si parla di possibili mosse per Lookman e Sulemana. La squadra bergamasca potrebbe decidere di ristrutturare il reparto offensivo prima della chiusura della finestra di trasferimenti.
Botti di fine mercato in vista in casa Atalanta? Dopo l’acquisto di Raspadori e le due cessioni di Daniel Maldini e Marco Brescianini con destinazioni Lazio e Fiorentina, potrebbe esserci ancora movimento in questi ultimi giorni della sessione invernale, con Ademola Lookman e Kamaldeen Sulemana potenziali indiziati a cambiare aria. Per l’esterno nigeriano, come riporta Sky Sport, ci sarebbero in atto fitti dialoghi con i turchi del Fenerbahce e proprio con l’Atlético Madrid, con cui la Dea ha già concluso l’operazione legata a Raspadori un paio di settimane fa. La richiesta nerazzurra per il proprio numero 11 (in scadenza di contratto a giugno 2027 e con un rinnovo difficile, alla luce dei tira e molla delle scorse due estati) è di 40 milioni di euro, cifra raggiungibile anche attraverso dei bonus.🔗 Leggi su Bergamonews.it
L'Atalanta si prepara ad affrontare il Parma nella partita in programma domani alle 15 alla New Balance Arena di Bergamo.
