Dopo 23 anni di battaglie legali, i banchieri coinvolti nel caso Parmalat sono stati assolti. I giudici hanno deciso di chiudere il procedimento, anche se i reati sarebbero ormai prescritti. Dal crac dell'azienda di Calisto Tanzi sono passati più di due decenni, e ormai il ricordo di quel crollo è quasi svanito. Tanzi, morto ormai da tempo, ha lasciato dietro di sé un’ombra lunga che si sta lentamente dissolvendo.

I giudici potevano chiudere la vicenda dichiarando prescritti tutti i reati: d'altronde dal crac della Parmalat di Calisto Tanzi sono passati piu di ventidue anni, Tanzi è morto, del castello di carte che teneva in piedi il suo impero si è perso anche il ricordo. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza emessa giovedì sera, invece di dichiarare la prescrizione affronta di petto la vicenda: e assolve tutti. La bancarotta di Parmalat ci fu, e questo è un dato di fatto. Ma i manager di Bank of America, i responsabili della filiale italiana del colosso statunitense, non ebbero nessuna responsabilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assolti dopo 23 anni i banchieri del caso Parmalat

La Corte di Cassazione ha recentemente riaperto il procedimento relativo alla privatizzazione della Centrale del Latte di Roma, avvenuta tra il 1996 e il 2000.

