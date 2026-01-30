Assicurazione sanitaria per il personale della scuola Valditara | Valore tra i 2 e i 3mila euro l’anno per ciascun beneficiario Cosa copre

Oltre un milione e 200 mila insegnanti e personale scolastico avranno per la prima volta un’assicurazione sanitaria gratuita. Il ministro Valditara annuncia che il valore di questa copertura si aggira tra i 2 e i 3 mila euro all’anno per ogni beneficiario. L’obiettivo è garantire assistenza senza costi aggiuntivi a chi lavora nelle scuole italiane.

“ Oltre un milione e duecentomila lavoratori della scuola avranno per la prima volta un'assicurazione sanitaria gratuita ”. Lo ha annunciato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un video diffuso attraverso i canali ufficiali. La misura, secondo quanto riferito, avrà un valore stimato tra i 2.000 e i 3.000 euro l’anno per ciascun beneficiario, con una copertura finanziaria complessiva pari a 320 milioni di euro. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Consip ha aperto la gara europea per offrire una polizza sanitaria a insegnanti e personale scolastico.

Oggi l’annuncio di un nuovo progetto che riguarda oltre 1,2 milioni di lavoratori della scuola.

