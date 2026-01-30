Assassin’s Creed Invictus è molto diverso da come lo immaginano i fan e gli sviluppatori lo odiano?

Nuove indiscrezioni su Assassin’s Creed Invictus hanno riacceso le discussioni tra i fan. Il gioco sembra molto diverso da come si aspettavano e anche gli sviluppatori sembrano avere opinioni contrastanti. La sua identità si sta ridefinendo, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con più domande che risposte.

Assassin's Creed Invictus torna al centro delle discussioni grazie a nuove indiscrezioni che ne ridisegnano completamente l'identità. Secondo diversi leaker, il progetto Ubisoft sarebbe molto diverso da ciò che molti fan immaginano quando pensano al franchise. Non solo per il gameplay, ma anche per tono, struttura e stile visivo, al punto che, sempre stando alle voci, nemmeno alcuni sviluppatori coinvolti sembrerebbero credere davvero nel progetto. Le informazioni arrivano da fonti note nell'ambiente Ubisoft, che descrivono Assassin's Creed Invictus come uno spin-off multiplayer fortemente orientato al PvP.

