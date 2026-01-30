I Carabinieri hanno fermato cinque giovani di Taranto nell’ambito di un’indagine sugli assalti ai bancomat con esplosivi. Gli agenti sono intervenuti dopo aver scoperto una serie di raid in diverse province italiane. I sospettati sono stati catturati mentre cercavano di mettere a segno un altro colpo, e ora si trovano in questura in attesa di ulteriori sviluppi.

Tarantini Time Quotidiano Cinque giovani sono stati fermati dai Carabinieri nell’ambito di un’indagine su una serie di assalti a sportelli bancomat compiuti con l’uso di esplosivo in diverse province italiane. Tra i territori colpiti figura anche Taranto, dove nel solo mese di novembre si sono registrati cinque episodi tra Montemesola, Monteiasi, Mottola, Palagiano e Ginosa. I provvedimenti, eseguiti dai militari della Compagnia di Cerignola su disposizione della Procura di Foggia, riguardano soggetti tra i 20 e i 26 anni, indagati per associazione per delinquere finalizzata ai furti aggravati, oltre che per reati in materia di armi, ricettazione e riciclaggio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Assalto ai bancomat, fermata la banda

Nella notte a Rovereto, frazione di Novi, si è verificato un doppio assalto ai danni di una filiale bancaria.

Assalti esplosivi ai bancomat, sgominata la banda della Marmotta

