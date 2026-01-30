La puntata di ieri di Striscia la Notizia ha fatto registrare un calo incredibile negli ascolti, scendendo sotto il 13%. La fiction Don Matteo su Rai 1 ha invece dominato la serata, confermandosi in cima alla classifica. In access prime time, il duello tra Stefano De Martino e Gerry Scotti resta acceso, con entrambi che attirano buoni numeri.

La fiction di Rai 1 è inarrivabile, mentre il tg satirico di Canale 5 scivola sotto il 13%. In access prime time continua il duello ravvicinato tra De Martino e Scotti. Gli ascolti TV di giovedì 29 gennaio 2026. Non ce n'è per nessuno: Don Matteo domina gli ascolti TV di giovedì 29 gennaio 2026 sbaragliando letteralmente la concorrenza di Striscia la Notizia su Canale 5. Il secondo appuntamento del programma di Antonio Ricci, tornato quest'anno con i suoi conduttori storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, non ce la fa a raggiungere Raoul Bova su Rai 1. Nell'access prime time, invece, è un testa a testa serratissimo tra De Martino e Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ascolti TV 29 gennaio: Striscia la notizia crolla, Don Matteo sbaraglia la concorrenza

Approfondimenti su Striscia la notizia

I dati degli ascolti tv di giovedì 29 gennaio mostrano che Don Matteo 15 su Rai 1 ha conquistato la palma di programma più visto della serata.

La seconda puntata di Don Matteo 15 ha conquistato il pubblico, confermando il suo successo in prima serata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Striscia la notizia

Argomenti discussi: Affari Tuoi, riscossa De Martino (con Martina Miliddi): i numeri della rimonta inattesa a La Ruota della Fortuna; Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna; Ascolti tv ieri mercoledì 28 gennaio chi ha vinto tra Una Nuova Vita, Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene; Ascolti tv, 29 gennaio: ‘Don Matteo’ su Rai1 domina con 23,4%.

Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia proposto da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (29 gennaio): Striscia affonda sotto i colpi di Raoul BovaDon Matteo domina col 23,4% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci precipita al 12,3%: tutti i dati Auditel ... libero.it

#StriscialaNotizia crolla negli ascolti e #DonMatteo stravince la serata Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa 3.901.000 spettatori pari al 23.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.807.000 spettatori con - facebook.com facebook

"Lo stai facendo per me" "E per chi se no". #Mezzanottini #DonMatteo15 x.com