Giovedì 29 gennaio 2026, le sfide tra Rai e Mediaset hanno tenuto alta l’attenzione degli spettatori. I dati degli ascolti televisivi mostrano come le due reti si siano affrontate con programmi diversi, attirando pubblico e creando una vera battaglia sullo schermo. I risultati definitivi, ancora da confermare, potrebbero influenzare le strategie delle emittenti nelle prossime settimane.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Giovedì 29 gennaio 2026 ha incoronato ancora. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Giovedì 29 gennaio 2026 ha incoronato ancora una volta Rai1, con Don Matteo 15 che domina la prima serata raggiungendo 3.901.000 spettatori e il 23.4% di share, confermandosi garanzia assoluta di fidelizzazione per il pubblico familiare e tradizionale. Canale5 deve incassare il crollo di Striscia la Notizia – La voce dell’indcenza, ferma a 1.807.000 spettatori con il 12.3%, numeri ben lontani dai fasti del passato per il celebre tg satirico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Ascolti tv 29 gennaio 2026, sfida tra Rai e Mediaset

Approfondimenti su Ascolti TV 29 gennaio 2026

Il 19 gennaio 2026, si sono confrontati i programmi televisivi di Rai e Mediaset, con risultati che evidenziano le preferenze del pubblico.

Il 20 gennaio 2026 si è svolta una sfida tra Rai e Mediaset negli ascolti televisivi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ascolti TV 29 gennaio 2026

Argomenti discussi: Affari Tuoi, riscossa De Martino (con Martina Miliddi): i numeri della rimonta inattesa a La Ruota della Fortuna; Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna; Ascolti tv ieri mercoledì 28 gennaio chi ha vinto tra Una Nuova Vita, Morbo K, Chi l'ha visto e Le Iene; Ascolti tv, 29 gennaio: ‘Don Matteo’ su Rai1 domina con 23,4%.

Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia proposto da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (29 gennaio): Striscia affonda sotto i colpi di Raoul BovaDon Matteo domina col 23,4% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci precipita al 12,3%: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di mercoledì 28 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook

TV Ascolti #blob Martedì 27 Gennaio 2026: 1.115.000 spettatori (6.1%), x.com