Ascolti TV 29 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata di ieri, venerdì 30 gennaio, sono stati pubblicati questa mattina. La serata è stata dominata dai programmi più seguiti, con alcuni risultati che si sono distinti rispetto alla media. La sfida tra le reti ha visto alcune sorprese e altri classici che continuano a mantenere il loro pubblico. I numeri ufficiali mostrano come la televisione continui a essere un punto di riferimento per molti italiani, anche in un periodo dove le scelte sono sempre più varie.

Ascolti TV 30 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 30 Gennaio 2026. In breve. Vincitore prima serata: Programma ( Canale ) — spettatori spettatori ( share% ). Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Ascolti TV prima serata ieri Venerdì 30 Gennaio 2026. Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di Venerdì 30 Gennaio: Canale Programma Spettatori Share Rai 1 Tali e Quali. Ascolti tv 29 gennaio: 'Don Matteo' su Rai1 domina con 23,4%; Affari Tuoi, riscossa De Martino (con Martina Miliddi): i numeri della rimonta inattesa a La Ruota della Fortuna; Ascolti tv 28 gennaio, 'Una Nuova Vita' con Anna Valle vince prime time; Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortunaChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia proposto da Canale5. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Ascolti tv ieri (29 gennaio): Striscia affonda sotto i colpi di Raoul BovaDon Matteo domina col 23,4% di share in prima serata, il tg satirico di Antonio Ricci precipita al 12,3%: tutti i dati Auditel. ALLARME ROSSO per Striscia La Notizia!Il programma di Antonio Ricci crolla immediatamente negli Ascolti. Nonostante i grandi ospiti, la seconda puntata in onda ieri 29 gennaio 2026 è stata un disastro! Registrati solo 1,8mln di spettatori pari al 12.3%. Ascolti #blob Martedì 27 Gennaio 2026: 1.115.000 spettatori (6.1%).

