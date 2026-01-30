Ascensore del cimitero Affidati i lavori

Il Comune di Tavarnuzze ha deciso di intervenire sull’ascensore del cimitero di via Turati. Ha affidato i lavori di manutenzione straordinaria per sistemare il vecchio impianto. La speranza è di risolvere i problemi e rendere più sicura la struttura per chi deve usarla. I lavori partiranno a breve e si prevedono tempi stretti per completare l’intervento.

Il Comune ha affidato il servizio di manutenzione straordinaria dell'ascensore del cimitero di Tavarnuzze in via Turati. È stato assegnato alla Giglio Tirrenica Ascensori Srl di Calenzano, per un importo complessivo di quasi 13mila euro, spesa coperta dal bilancio comunale 2026 nel capitolo dedicato alla manutenzione straordinaria dei fabbricati comunali. Va dunque verso la soluzione uno dei tanti problemi che riguardano il cimitero di Montebuoni: da settimane l'ascensore non funziona, con disagio per i tanti utenti che portano un fiore e un saluto ai propri cari defunti. Ma non è l'unico: tra fango, scale e marciapiedi rotti e pieni di muschio, tombe a terra sommerse dalla melma, la situazione è deprimente.

