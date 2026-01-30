Il Napoli sta per chiudere un affare importante prima della fine del mercato. Gli azzurri stanno per regalare ad Antonio Conte un nuovo giocatore, pronto a rafforzare la squadra nella seconda parte della stagione. Holm del Bologna si avvicina sempre di più alla firma con il club partenopeo.

Il Napoli è pronto a chiudere un colpo in vista della fine del mercato con gli azzurri che potrebbero regalare ad Antonio Conte una nuova pedina per la seconda parte di stagione. Holm verso il trasferimento al Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it Nel mirino del Napoli ci sarebbe Emil Holm con l’esterno svedese che appare in uscita dalla formazione di Vincenzo Italiano. Le ultime prestazioni deludenti dell’ex Atalanta hanno portato il tecnico dei rossoblu a puntare su Zortea come titolare, compresa l’ultima uscita in Europa League. Il Bologna, tra l’altro, sarebbe alla ricerca di un nuovo terzino destro in queste ore anche se le piste sondate non appaiono semplici da raggiungere. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Arriva il regalo per Conte, si avvicina Holm dal Bologna

