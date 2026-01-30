Arrestato a San Martino Valle Caudina Vincenzo Hedhili Amin per spaccio di cocaina
La polizia di Cervinara ha arrestato Vincenzo Hedhili Amin, 26 anni, originario di Montesarchio. L’uomo, residente a San Martino Valle Caudina, è stato fermato con l’accusa di spaccio di cocaina. Gli agenti hanno trovato droga nella sua abitazione, confermando i sospetti di un’attività di vendita di sostanze stupefacenti.
L’operazione è scattata dopo una perquisizione personale e domiciliare durante la quale gli agenti hanno rinvenuto 50 dosi preconfezionate di cocaina, bilancini di precisione e somme di denaro ritenute significative. Il 26enne ha nominato come difensore di fiducia l’avvocato Vittorio Fucci. Hedhili Amin era già noto alle forze dell’ordine per precedenti arresti legati a reati in materia di droga, tra cui quelli legati all’operazione denominata “Piazza La Garde” a Montesarchio. Al termine degli accertamenti, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Bellizzi Irpino, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
