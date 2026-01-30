Arredare casa | il servizio a 360° di un nuovo store a Carpi

A Carpi apre un nuovo negozio che offre un servizio completo per arredare la casa. I clienti possono trovare tutto in un unico posto, dalla progettazione ai materiali, senza dover cercare più fornitori diversi. L’obiettivo è semplificare la vita di chi vuole rendere più bello e funzionale il proprio spazio abitativo. Il negozio promette di accompagnare passo dopo passo chi decide di rinnovare la propria casa, offrendo soluzioni su misura e servizi dedicati.

La casa non è solamente lo spazio fisico in cui viviamo ma anche il luogo speciale e intimo dove passiamo i momenti più significativi della nostra vita, dove ci liberiamo dalle seccature quotidiane per ritrovare noi stessi, la nostra serenità. Arredare casa contribuisce chiaramente a plasmare questo ambiente accogliente e confortevole così importante per il benessere personale. Prodotti di alta qualità, dunque, ma anche un servizio senza eguali. Il personale del nuovo Scavolini Store affiancherà il cliente per tutto l’iter: analisi degli spazi e delle esigenze, rilievo delle misure, progettazione personalizzata, trasporto, montaggio e assistenza post vendita.🔗 Leggi su Modenatoday.it

