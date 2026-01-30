Armocromia lezione alla Friuli

Martedì 17 febbraio alle Librerie Coop Friuli si tiene una lezione gratuita sull’armocromia, condotta da Silvia Caccitti, insegnante dell’Università delle LiberEtà. L’appuntamento è alle 18 in via dei Rizzani 13. Chi vuole partecipare può prenotare entro le 15 dello stesso giorno inviando una mail. L’evento è aperto a tutti e senza costi.

li insegnanti dell'Università delle LiberEtà alle Librerie Coop Friuli.Martedì 17 febbraio 2026 dalle 18Lezione GratuitaARMOCROMIAA cura di SILVIA CACITTIAppuntamento in via dei Rizzani 13Ingresso gratuitoPrenota il tuo posto entro le 15 di martedì 17 febbraio con una mail a.

