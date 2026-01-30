Armocromia lezione alla Friuli

Martedì 17 febbraio alle Librerie Coop Friuli si tiene una lezione gratuita sull’armocromia, condotta da Silvia Caccitti, insegnante dell’Università delle LiberEtà. L’appuntamento è alle 18 in via dei Rizzani 13. Chi vuole partecipare può prenotare entro le 15 dello stesso giorno inviando una mail. L’evento è aperto a tutti e senza costi.

Martedì 17 febbraio 2026 dalle 18 Lezione Gratuita ARMOCROMIA A cura di SILVIA CACCITTI Appuntamento in via dei Rizzani 13 Ingresso gratuito Prenota il tuo posto entro le 15 di martedì 17 febbraio con una mail

Il 17 febbraio 2026, presso la Libreria Coop Friuli, si terrà una lezione gratuita sull'armocromia, condotta da Silvia Cacitti.

