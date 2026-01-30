Arianna David e il dramma dei figli mai nati | Due aborti a 44 anni un dolore che non passa mai

Arianna David ha raccontato di aver vissuto due aborti a 44 anni, un dolore che ancora le brucia dentro. La cantante si è aperta sui social, parlando della perdita dei due figli avuti con il marito David Liccioli. Un dolore che non si è mai davvero smorzato, e che continua a influenzare la sua vita.

Arianna David si confessa sul dolore mai superato per la perdita di due figli avuti dal marito David Liccioli. Miss Italia 1993 rivela anche un retroscena sul passato: "Ero rimasta incinta, ma il mio ex non ne voleva sapere". Arianna David: A 44 anni due gravidanze perse, quel dolore non passa mai Miss Italia 1993 si racconta a 'Storie al bivio' ospite di Monica Setta, nella puntata in onda domani, sabato 30 gennaio, alle 15:30 su Rai2. Arianna David, chi è il marito David Liccioli / Incontrarlo è stato un dono dal cielo David Liccioli è il marito della showgirl Arianna David. Non si conosce molto della vita e della carriera dell'uomo, molto presente per la donna. "Devo essere rioperata. La situazione è ancora più disastrosa. Sono disperata, mi è uscita la protesi dal muscolo. Ce l'ho sottopelle, si è rigirata e sta uscendo fuori" Arianna David ha già affrontato sei interventi al seno e purtroppo dovrà operarsi di nuovo.

