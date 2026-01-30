Argo | quando la Cia produsse un film per salvare 6 diplomatici dall’Iran

Il 4 novembre 1979, a Teheran, un gruppo di militanti islamici prende d’assalto l’ambasciata americana. La rivoluzione islamica è in corso e il governo degli Stati Uniti si trova nel mezzo di una crisi pesante. Per salvare sei diplomatici rimasti intrappolati, la Cia decide di ideare un piano rischioso: produrre un film falso per farli uscire nascosti tra il cast e la troupe. Un’operazione che sembra uscita da un film, ma che in realtà si svolgeva sotto gli occhi del mondo.

4 novembre 1979. All'apice delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, un folto gruppo di militanti islamici fa irruzione nell'ambasciata americana di Teheran, reclamando l'estradizione dello scià Reza Pahlevi per porre fine al regolamento di conti che la rivoluzione islamica esigeva. Sessantasei americani, diplomatici e marines, vengono presi in ostaggio come contropartita per negoziare un riscatto. Nel caos totale, sei americani, membri dello staff consolare, riescono a fuggire, nascondendosi presso l'ambasciata canadese, che concederà loro asilo. La loro esfiltrazione è destinata a rimanere nella storia come una delle più audaci e improbabili operazioni segrete del XX secolo.

