La Regione Campania torna a puntare sulle zone interne e sui prodotti tipici. Durante una riunione in Giunta, Serluca ha detto che bisogna fornire strumenti ai Comuni e valorizzare le eccellenze del territorio. L’obiettivo è rilanciare l’agricoltura locale e le filiere del vino e dell’olio, che rappresentano un patrimonio importante per la regione.

Le aree interne, il mondo agricolo, le filiere del vino e dell’olio tornano al centro dell’agenda regionale campana. È il segnale che emerge dalle prime azioni della nuova Giunta guidata dal presidente Roberto Fico, di cui Maria Carmela Serluca è assessore regionale all’Agricoltura. Nel corso dell’ultima seduta di Giunta è stato approvato un provvedimento definito strategico per i territori più lontani dai grandi centri urbani, quei Comuni che spesso restano ai margini del dibattito pubblico ma che custodiscono l’identità più profonda della Campania. Un impegno assunto in campagna elettorale dal presidente Fico e tradotto ora in un atto concreto, con l’obiettivo di rafforzare il supporto agli enti locali e fornire strumenti utili a contrastare spopolamento e fragilità strutturali. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Aree interne, vino e olio: la Campania riparte dai territori

Approfondimenti su Aree Interne

I rappresentanti dei Comuni montani, Mastella e Lombardi, esprimono preoccupazione per i nuovi parametri della legge 1312025, che potrebbero mettere a rischio lo status di oltre 100 Comuni e i relativi contributi.

Questa mattina a Palazzo Santa Lucia, la Giunta della Regione Campania si è riunita per discutere di vari temi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Aree Interne

Argomenti discussi: Enoturismo contro overtourism: la Campania dovrebbe scommettere sulle aree interne; Dai territori. Le aree vinicole del Moscato d’Asti, dell’Asti Spumante, del Barolo e del Taurasi a confronto in un convegno sul vino in Irpinia; Via Appia, radice della nostra identità che tiene insieme storia ed enoturismo; Enoturismo, Coldiretti Abruzzo: Bene il piano regionale, ora opportunità concrete per le aziende agricole.

Aree interne, via alla nuova governance regionale: la Giunta Fico approva strategia e istituisce comitato di indirizzoRafforzare le politiche di sviluppo e garantire un utilizzo efficace delle risorse europee destinate ai territori più fragili della Campania. È questo l’obiettivo del provvedimento sulle Strategie ter ... ntr24.tv

Aree interne, primo via libera al Ddl: clausola sociale e incentivi per fermare lo spopolamentoIn via sperimentale, è prevista anche la possibilità di agevolazioni fiscali per favorire il rientro o il trasferimento della residenza e sostenere nuovi insediamenti lavorativi e imprenditoriali. laquilablog.it

Dalla Giunta Regionale della Campania i primi provvedimenti per le Aree Interne. #RegioneCampania #areeinterne #giuntaregionale #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giunta-regionale-campania-approvato-il-nuovo-piano-strategico-per-le-aree-i - facebook.com facebook

A Bergamo e Brescia la 1^ tappa del tour delle Aree Interne Lombardia Autentica promosso dal Presidente Attilio Fontana e dall’Assessore Massimo Sertori con visita alle Aree Interne Val Seriana e Val di Scalve, Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano. Info x.com