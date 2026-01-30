Arance | 10 motivi per mangiarne in abbondanza e non sono quelli che ti aspetteresti

Le arance italiane, in particolare quelle di Sicilia, continuano a essere una scelta sana e gustosa. Provenienti da secoli di tradizione, queste arance si distinguono per le loro proprietà benefiche e il sapore unico. La loro produzione si concentra soprattutto nella zona di Ribera, dove il clima caldo permette alle arance di maturare naturalmente e sviluppare tutto il loro gusto. Mangiare arance in abbondanza non è solo un piacere, ma anche un modo per sfruttare i loro numerosi benefici per la salute.

In Europa da poco più di 500 anni, da allora hanno conquistato il mondo. L'arancio (Citrus sinensis), l'albero da frutto che appartiene alla famiglia delle Rutacee, probabilmente in origine era un antico ibrido tra il pomelo ed il mandarino. Ma ormai da secoli cresce, fino a 12 metri in altezza, come specie autonoma e le arance sono ormai diffuse in tutto il mondo. Solo in Italia più di venti varietà vengono coltivate come frutta da tavola e altrettante per spremuta. Dalla colazione al dessert, le arance sono particolarmente adatte ad ogni dieta. Potenzia il sistema immunitario - La vitamina CA, nota anche come acido ascorbico, è un antiossidante che distrugge e neutralizza i radicali liberi prima di danneggiare il nostro corpo e fornire una spinta all'immunità contro le malattie.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su Arance Sicilia

