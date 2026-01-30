Appuntamento con la storia della medicina | conferenze a Arezzo sulle pratiche sanitarie del passato

Martedì 3 febbraio alle 17.30, nell’Auditorium Ducci di via Cesalpino a Arezzo, si terrà il secondo incontro di un ciclo di conferenze dedicato alla storia della medicina. Organizzato dalla Società storica aretina, l’appuntamento si concentra sulle pratiche sanitarie del passato e coinvolge esperti e appassionati del settore.

Martedì 3 febbraio alle ore 17.30, nell’Auditorium Ducci di via Cesalpino a Arezzo, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica aretina sul tema dei medici del passato. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Arezzo, si inserisce in un progetto più ampio dedicato all’esplorazione delle pratiche sanitarie, delle conoscenze mediche e delle figure significative del territorio aretino tra Cinque e Seicento. Il di questa serata è su Emilio Vezzosi, figura poliedrica che ha vissuto tra il XVI e il XVII secolo. Laureato in filosofia e medicina a Pisa, dove ha studiato sotto la guida di illustri maestri come Andrea Cesalpino e Girolamo Borri, Vezzosi ha condotto un’attività intensa e multifaccettata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

