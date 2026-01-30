Apple compra la startup israeliana Qai | cosa significa

Apple ha annunciato di aver acquisito la startup israeliana Q.ai, segnando un passo deciso nel campo dell’intelligenza artificiale. La mossa dimostra che il colosso di Cupertino vuole accelerare lo sviluppo delle sue tecnologie AI, puntando su una società innovativa proveniente da Israele. La notizia arriva mentre Apple intensifica la sua presenza nel settore, con l’obiettivo di offrire prodotti sempre più avanzati e competitivi.

Roma, 30 gennaio 2026 – Adesso Apple ‘alza il volume’ sull’intelligenza artificiale e lo fa attraverso un’acquisizione che non è come tutte le altre. Il gruppo di Cupertino ha acquisito Q.ai, startup israeliana specializzata in tecnologie audio avanzate basate su machine learning, per una cifra stimata attorno ai 2 miliardi di dollari. È una delle operazioni più costose nella storia di Apple, seconda solo all’acquisto di Beats. Cosa sappiamo. Oltre il riconoscimento facciale: sussurri, rumore e quel brevetto ‘inquietante’. Per prima cosa si sa che Q.ai lavora su un fronte delicatissimo: aiutare i dispositivi a comprendere la voce anche quando è quasi impercettibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Apple compra la startup israeliana Q.ai: cosa significa

