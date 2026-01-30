Apple acquisisce Qai per 2 miliardi di dollari una delle operazioni più importanti di sempre

Apple ha ufficialmente acquisito la startup israeliana Q.ai per circa 2 miliardi di dollari. L’operazione rappresenta uno dei passaggi più importanti nella strategia tecnologica dell’azienda negli ultimi tempi.

Apple ha completato l'acquisizione della startup israeliana Q.ai per un valore stimato intorno ai 2 miliardi di dollari, in una mossa che segna uno dei passi più significativi nella strategia tecnologica dell'azienda negli ultimi anni. L'operazione, resa nota dal Financial Times e confermata da fonti vicine a Reuters, rappresenta un'ulteriore espansione del progetto di Apple nell'intelligenza artificiale, con un particolare sulle interazioni uomo-macchina senza bisogno di voce. L'acquisizione, avvenuta a gennaio 2026, non è stata annunciata con un comunicato ufficiale, come spesso accade in passato per operazioni di questo tipo, ma è emersa grazie a fonti interne e documenti sui brevetti.

