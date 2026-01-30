Aperto il ponte di Terraglione | è costato un milione di euro

Oggi a Vigodarzere il ponte di Terraglione è stato riaperto al traffico. Dopo i lavori di riqualificazione, il ponte e la nuova passerella ciclopedonale sono stati consegnati. L’intervento è costato circa un milione di euro, finanziato dalla Regione. Ora i cittadini possono attraversare di nuovo in sicurezza e senza limitazioni.

Oggi 30 gennaio è stato riaperto in entrambe le direzioni il ponte di Terraglione a Vigodarzere. I lavori di riqualificazione delle strutture del ponte e la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale, che hanno comportato un investimento di circa un milione di euro finanziato da Regione Veneto, Provincia di Padova e comune di Vigodarzere, sono stati ultimati. I lavori sono effettivamente iniziati nel giugno scorso con una durata prevista di 6 mesi che considerate le sospensioni atmosferiche è stata rispettata. Si tratta di uno snodo strategico per la viabilità della cintura urbana. I disagi alla viabilità dovrebbero finalmente diventare soltanto un brutto ricordo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Terraglione Ponte Inaugura l’ex casa del custode a Villa Gandini. Una spazio per i giovani costato oltre un milione È stato inaugurato l’ex casa del custode a Villa Gandini, un nuovo spazio dedicato ai giovani. Lainate, è stato inaugurato il centro unico di cottura costato due milioni di euro Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Terraglione Ponte Argomenti discussi: In auto sulla nuova viabilità Lecco-Pescate: ecco come funziona il percorso tra svincolo e ponte; Chiude il Ponte di Santa Maria Maggiore; Isola della Scala, aperto il cantiere per il nuovo ponte della Doltra; Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano. Aperto il ponte da 35 milioni di euro che rivoluziona la viabilità del Lago di Como e della LombardiaIl territorio lecchese e più in generale quello del Lago di Como segnano oggi un traguardo fondamentale per la propria rete infrastrutturale. Questa mattina si è tenuto il taglio del nastro del nuovo ... comozero.it Anche a Lecco l'effetto olimpiadi: aperto il nuovo Ponte ManzoniLecco (Lècch) - Il supplemento al terzo ponte di Lecco, chiamato nuovo Ponte Manzoni, inaugurato oggi dal ministro delle Infrastrutture. Nato sotto l'egida dei Giochi Olimpici Invernali, migliorerà ... corrieredilecco.it Aggiornamento il ponte Garibaldi è ancora aperto, per il momento. In attesa della chiusura per lavori. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.