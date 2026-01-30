Antonio Ricci rompe il silenzio e si schiera nel dibattito che riguarda Signorini. In un’intervista, il produttore televisivo affronta senza peli sulla lingua i segreti che circolano sul conduttore e sulla sua affidabilità. Ricci non si nasconde, parla di verità scomode e di questioni che potrebbero scuotere l’ambiente dello spettacolo.

Tra ironia, prudenza e frecciate velenose, Antonio Ricci interviene sul caso Signorini che scuote il mondo dello spettacolo e parla apertamente di segreti, affidabilità e verità scomode. Scopriamo di seguito le parole del celebre autore televisivo! Leggi anche: Gerry Scotti risponde a Corona e lascia tutti senza parole: «Io a letto con 30 letterine?» Nel pieno del dibattito mediatico che ruota attorno al nome di Alfonso Signorini e alle accuse rilanciate da Fabrizio Corona, interviene anche una delle voci più longeve e pungenti della televisione italiana. Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, ha commentato il caso con il suo stile ironico e disincantato, parlando di s egreti, affidabilità e verità nascoste. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Antonio Ricci come Signorini? Anche lui custodisce dei segreti molto gravi: ecco cosa ha rivelato

