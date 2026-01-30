Antonio Giustino è il nuovo presidente del Formedil Napoli

Antonio Giustino è stato nominato nuovo presidente del Formedil Napoli, l’organismo che si occupa di formazione e aggiornamento degli operai edili nella città. La nomina arriva in un momento di cambiamenti nel settore, con l’obiettivo di migliorare le competenze degli addetti e rispondere alle esigenze del mercato. Giustino prende il posto di chi ha guidato l’organismo fino a ora, promettendo un’attenzione particolare alla qualità delle formazioni e alle nuove sfide del settore edilizio.

, l'organismo paritetico per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dell'edilizia nella città metropolitana. Giustino è stato nominato, unitamente al nuovo consiglio di amministrazione, ai vertici dell'ente che è costituito dall'Associazione Costruttori Edili di Napoli e dalle organizzazioni sindacali di categoria di Napoli e provincia: Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Antonio Giustino succede a Roberta Vitale, che ha guidato il Formedil dal luglio 2021, e sarà affiancato dal vicepresidente Valerio Medici, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.

