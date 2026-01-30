Antonio e Giuseppe Conte tornano a far parlare di sé, ma questa volta per una discussione che sembra non finire mai. I due si sono scagliati contro l’uso della metafora sportiva, che secondo loro non rende giustizia alla realtà della vita. “Mettere la metafora sportiva come metafora della vita è sbagliato. Assolutamente sbagliato. La vita non è un campionato, è un’altra cosa”, ha affermato uno dei due, evidenziando come questa mentalità possa creare fraintendimenti e una certa lagna populista. La polemica continua, e il dibattito

"Mettere la metafora sportiva come metafora della vita è sbagliato. Assolutamente sbagliato. La vita non è un campionato, è un’altra cosa”. L’ha detto Julio Velasco a Corrado Augias, uno che della metafora della vita come un sport di endurance ha fatto un marchio, e chi siamo noi per dissentire da Velasco? Se è per quello poi, la vita oltre a non essere un campionato non è nemmeno una coppa europea. Il che può essere persino consolante, se una sera di gennaio a Fuorigrotta ti ritrovi trentesimo su trentasei, un disastro anche senza le metafore, fuori da qualsiasi campo largo del calcio europeo, una figuraccia che in Italia non si ricordava dal 2013, c’era il governo Letta per dire l’archeologia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Antonio e Giuseppe Conte, la strana lagna populista che accomuna la lamentela fissa

La Juventus condivide una singolare statistica in Champions League con club come Barcellona, Borussia Dortmund e Atletico Madrid.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il calcio, la politica e le lamentele. I due omonimi si somgiliano più di quanto sembri. Ecco due populismi a specchio, tra vittimismo, continui alibi e sconfitte raccontate come complotti

Conte non vuole cedere Ambrosino: ha superato Lucca nelle gerarchieIl Napoli continua a far parlare di sé anche sul mercato e questa volta il protagonista è Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha preso una decisione ... dailynews24.it

