Antonella Clerici parla apertamente del dolore cronico che affligge il diaframma da anni

Antonella Clerici ha raccontato di soffrire da anni di un dolore al diaframma che le rende difficile respirare normalmente. La conduttrice si è aperta sui problemi di salute che le complicano la vita e ha spiegato come questa condizione influisca sulla sua quotidianità.

Antonella Clerici ha reso noto, con la sua consueta franchezza, un problema di salute che la affligge da anni: un disturbo al diaframma che altera il suo respiro e, di conseguenza, la qualità della sua vita quotidiana. L'annuncio è arrivato durante la diretta di *È Sempre Mezzogiorno*, il 19 gennaio 2026, in un momento in cui la conduttrice ha scelto di condividere con il pubblico un aspetto intimo della sua condizione fisica. "Vi renderete conto che ho un po' di sofferenza, tanto vi racconto sempre tutto. Ho un problema al diaframma da molto tempo", ha detto, senza nascondere il disagio che talvolta la colpisce.

