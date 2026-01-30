Antisemitismo e odio2 avvisi a Palermo

Due persone sono state denunciate a Palermo per aver diffuso messaggi di odio e discriminazione. La polizia ha avviato un’indagine dopo aver ricevuto segnalazioni su alcuni post e comportamenti che incitavano all’odio razziale, etnico e religioso. Gli investigatori hanno individuato e ascoltato i sospettati, che ora rischiano di dover rispondere di propaganda e istigazione a delinquere, oltre che di minacce.

7.40 Due persone indagate a Palermo per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, oltre che per il reato di minaccia. L'indagine è partita dal monitoraggio delle varie piattaforme social: su X la Polizia ha trovato post dal contenuto offensivo e minaccioso diretti alla comunità ebraica. Le perquisizioni -anche informatiche- poi disposte hanno fatto emergere una chat dai contenuti analoghi e domande all'IA:"E' reato schernire gli ebrei sui social?",una di queste.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La dichiarazione di Sergio Mattarella ribadisce l’impegno della Repubblica contro ogni forma di discriminazione e odio.

