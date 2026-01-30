Antimafia | Pd martedì convegno sui 50 anni relazione La Torre-Terranova con Schlein

Martedì il Pd organizza un convegno a Roma per ricordare i 50 anni dalla relazione che ha segnato la storia dell’antimafia. L’incontro si terrà alle 15:30 alla Sala Berlinguer, con interventi di esponenti del partito e forse anche di Schlein, in un momento di riflessione sul passato e sul futuro della lotta contro le mafie.

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Il Gruppo del Partito Democratico della Camera dei Deputati promuove, per il prossimo martedì 3 febbraio alle ore 15:30 presso la Sala Berlinguer, il convegno dal titolo "1976-2026: 50 anni dalla relazione che ha cambiato l'antimafia". L'iniziativa intende celebrare e rilanciare l'eredità politica e civile della relazione di minoranza presentata in Commissione Antimafia da Pio La Torre e Cesare Terranova: un documento che, per la prima volta, ebbe il coraggio di esplicitare il legame organico tra potere politico, sistema economico e criminalità organizzata, intuendo con straordinario anticipo la scalata dei corleonesi ai vertici di Cosa Nostra.

