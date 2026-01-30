Antimafia Marotta in audizione | Inter impegnata contro il sistema delle curve

Questa mattina a Palazzo San Macuto, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha testimoniato davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia. Ha spiegato che la società lotta contro il sistema delle curve e i legami tra ultras e criminalità organizzata. Marotta ha detto chiaramente che l’Inter è impegnata a contrastare questi fenomeni e a mantenere un ambiente sicuro negli stadi.

A Palazzo San Macuto, questa mattina, il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta è stato ascoltato dal Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia impegnato nell'indagine sul fenomeno delle curve degli stadi e sui rapporti tra ultras, criminalità organizzata ed estremismo nero. Un'audizione definita "esaustiva" che si inserisce in un ciclo di incontri già avviato con i vertici di altri grandi club italiani. Il quadro tracciato davanti alla Commissione. Nel corso dell'audizione, Giuseppe Marotta ha illustrato la situazione milanese alla luce dei gravissimi fatti di cronaca, inclusi episodi di violenza estrema e omicidi che hanno coinvolto settori criminali legati agli ultras delle due squadre della città.

