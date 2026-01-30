Anticipo Serie A Lazio-Genoa 3-2

Questa sera all’Olimpico, la Lazio ha battuto il Genoa 3-2 in un finale al cardiopalma. La partita si è decisa all’ultimo secondo grazie a un rigore conquistato nel recupero. Nel primo tempo le due squadre sono rimaste molto attente e nessuna ha preso il comando, ma nella ripresa il gioco si è acceso. Alla fine, la Lazio ha avuto la meglio, portando a casa tre punti importanti.

22.55 Un rigore al 100' consente alla Lazio di piegare 3-2 il Genoa all'Olimpico. Primo tempo bloccato. Rossoblù pimpanti in avvio con Colombo e Vitinha,la Lazio ci prova con Marusic.Dopo l'intervallo, i biancocelesti rientrano con un piglio diverso. Al 56' Pedro fa 1-0 su rigore (al Var braccio di Martin).Il primo gol in biancoceleste di Taylor vale il raddoppio (62').Accorcia,secondo rigore, Malinovskyi (66'). Vitinha (dopo corner di Malinovkyi sul palo) fa 2-2 (75').Ma al 100',col terzo penalty del match,Cataldi firma il 3-2: è festa Lazio.

