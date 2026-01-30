Questa sera va in onda la finale di Tali e Quali. Gli ultimi concorrenti si sfidano per conquistare il titolo e passare direttamente al Festival di Sanremo. La puntata si prospetta ricca di sorprese e momenti di spettacolo, mentre gli spettatori attendono di scoprire chi sarà il vincitore.

Questa sera, venerdì 30 gennaio, cala il sipario su Tali e Quali con la messa in onda della quarta e ultima puntata, appuntamento conclusivo di un percorso che ci introduce direttamente verso febbraio, il mese del Festival di Sanremo. Il varietà, guidato per la prima volta da Nicola Savino, torna in prima serata su Rai alle 21,30 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma per incoronare il Campione di Tali e Quali 2026. Tali e Quali, le anticipazioni del 30 gennaio. La finale è da sempre il momento più atteso del programma, quello in cui talento, interpretazione e abilità nel convogliare le emozioni sul palco si mescolano trasformando la gara in una sfida senza appelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Tali e Quali del 30 gennaio, stasera la finale: chi vincerà

Approfondimenti su Tali e Quali 30 gennaio

Ultime notizie su Tali e Quali 30 gennaio

