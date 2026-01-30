Anta acquista il 29% di Puma | perché lo sportwear cinese punta sull’Occidente

Questa mattina Anta Sports ha annunciato di aver acquistato il 29% di Puma. Un’operazione che segna un passo deciso della società cinese nel mercato globale dello sportwear. Anta punta a rafforzare la sua presenza in Occidente, dove il brand tedesco è molto diffuso. La mossa potrebbe cambiare gli equilibri nel settore, aprendo la strada a nuove collaborazioni e strategie. Per ora, resta da capire come reagiranno gli altri marchi e cosa cambierà per i consumatori.

I nuovi campioni dello sportwear arrivano dalla Cina. Il primo a mettere solide radici nei mercati occidentali è Anta Sports. Quasi sicuramente non ne avrete sentito parlare, ma imparerete presto a conoscere questo gigante asiatico con sede a Jinjiang, provincia del Fujian. Non solo perché parliamo di una delle più grandi aziende del mondo del settore per fatturato (circa 9,75 miliardi di dollari nel 2025: +13,6% su base annua), ormai leader incontrastata in patria e al terzo posto come produttrice di articoli sportivi dietro soltanto a Nike e Adidas. Ma anche e soprattutto perché Anta ha appena acquistato il 29,06% delle quote di Puma dalla famiglia Pinault.

