Annuncio imminente da Nintendo | novità in arrivo per console e giochi in programma per il prossimo evento ufficiale

Nintendo annuncia un nuovo evento in streaming dedicato ai giochi esterni, con l’obiettivo di svelare alcune novità per le sue console e i prossimi titoli in arrivo. La casa giapponese ha fatto sapere che l’appuntamento si concentrerà su giochi sviluppati da studi terzi, lasciando intuire che potrebbero arrivare sorprese interessanti per gli appassionati. L’evento è atteso per i prossimi giorni e molto si parla di possibili annunci di nuovi titoli o aggiornamenti su quelli già annunciati.

Nintendo sta per lanciare un nuovo evento in streaming dedicato esclusivamente ai giochi sviluppati da studi esterni alla casa giapponese. L'appuntamento, previsto per giovedì 5 febbraio, sarà trasmesso in diretta e si chiamerà Nintendo Partner Direct. Il sarà sulle produzioni third-party destinate alla nuova generazione della console ibrida, Switch 2, e su alcuni titoli già annunciati per la versione originale della console. L'evento rappresenta una mossa strategica cruciale per consolidare la posizione del sistema sul mercato, soprattutto dopo i risultati commerciali straordinari registrati nei primi mesi dopo il lancio negli Stati Uniti.

