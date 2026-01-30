Anna Safroncik torna in tv con la serie “Colpa dei sensi” su Canale 5, dove recita accanto a Gabriel Garko. L’attrice racconta di aver iniziato a lavorare già a quattro anni e di aver passato momenti difficili nell’infanzia, tra incubi e paure. Parla anche del rapporto speciale con Garko, del papà in Ucraina e delle sfide di essere mamma. “La società ci tratta come incubatrici”, dice, sottolineando quanto siano duri i ruoli che ci assegnano. La sua vita tra carriera, famiglia e

Anna Safroncik torna, venerdì 30 gennaio, in prima serata su Canale 5 con Colpa dei sensi, la nuova serie che la vede protagonista accanto a Gabriel Garko. Quarant’anni dopo il suo esordio nel mondo della recitazione – aveva solo 4 anni –, l’attrice veste i panni di Laura. «Il mio personaggio è la “colpa”: colei che soffre per il tradimento al marito. Lei ha un consorte, però nella sua vita torna il grande amore dei 20 anni e distrugge le sue attuali certezze». Chi è l'attrice Anna Safroncik è un'attrice ucraina naturalizzata italiana. Nasce il 4 gennaio del 1981 e ha 45 anni. È figlia della ballerina e insegnante di danza Lilija Capkis e del tenore Jevhenij Safroncik. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Anna Safroncik, l'esordio a 4 anni, gli incubi dell'infanzia, l'intesa con Gabriel Garko, il papà in Ucraina, la dieta e la maternità: «La società ci tratta come incubatrici»

Nel weekend di Verissimo, Silvia Toffanin ospiterà diverse personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Anna Valle, Gabriel Garko e Anna Safroncik.

