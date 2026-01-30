Anime in affitto Eva Grimaldi e Claudio Insegno all' OFF OFF Theatre

Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena “Anime in Affitto” all'OFFOFF Theatre. La commedia, in scena fino a domenica, parla di seconde possibilità, destino e amore. La pièce ha riscosso subito attenzione dal pubblico, che ha riempito il teatro fin dal primo giorno.

Eva Grimaldi e Claudio Insegno, da martedì 4 febbraio, porteranno in scena "Anime in Affitto". La commedia, all'OFFOFF Theatre fino a domenica 8 febbraio, indaga le seconde possibilità della vita, il destino e l'amore. Scritta da Claudio Insegno e Step Minotti, con la regia dello stesso Insegno, "Anime in Affitto" è una pièce che segue le vicende di Alberto e Bea, una coppia che, dopo essere finita in coma, si ritrova sorprendentemente in Paradiso. Qui, davanti a Dio, sono costretti a confrontarsi con i propri errori e le scelte compiute.

