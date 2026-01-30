Angelica Bove pubblica l’album d’esordio Tana il racconto track by track

Oggi esce su tutte le piattaforme digitali Tana, il primo album di Angelica Bove. L’artista presenta il suo debutto con un racconto dettagliato di ogni singola traccia, dando agli ascoltatori un’idea chiara di cosa aspettarsi. È un momento importante per Bove, che si prepara a farsi conoscere con le sue canzoni.

È disponibile da oggi, 30 gennaio, su tutte le piattaforme digitali Tana, il primo album ufficiale di Angelica Bove, pubblicato per Atlantic RecordsWarner Music Italy. Il progetto segna una tappa centrale nel suo percorso artistico e personale, e rappresenta un vero e proprio momento di evoluzione. L'album, infatti, accompagna l'artista verso la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dove sarà in gara tra le Nuove Proposte con Mattone, il brano con cui ha conquistato l'accesso alla competizione, emozionando critica e pubblico, che ha raggiunto la #1 nella Viral 50 di Spotify.

Tutti Fenomeni presenta il suo nuovo album, Lunedì, prodotto da Giorgio Poi.

Angelica Bove presenta il suo primo album, intitolato Tana, anticipando il suo debutto sul palco dell’Ariston.

Angelica Bove dopo la vittoria di Sanremo Giovani

