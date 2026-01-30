Angelica Bove si presenta a Sanremo con un brano che vuole essere più di un semplice pezzo musicale. La cantante dice che il brano rappresenta il primo passo di un percorso artistico in evoluzione, non un punto di arrivo. La sua esibizione al Festival segna l’inizio di qualcosa di più grande e duraturo.

Angelica Bove si presenta al Festival di Sanremo 2026 con un brano che non vuole essere solo un passaggio, ma un punto di partenza. Il brano, intitolato “Mattone”, è il primo singolo estratto dal suo primo album ufficiale, “Tana”, uscito pochi giorni prima dell’evento. La cantautrice, tra le nuove proposte della kermesse, ha scelto di affrontare il palco dell’Ariston con un testo che parla di costruzione, di fondamenta, di qualcosa che si erige piano, con forza. Non si tratta di un inno al successo immediato, ma di un manifesto di intenzioni: “Sarà la base per costruire qualcosa di nuovo”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata in vista del suo ingresso in gara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelica Bove presenta a Sanremo un brano che vuole essere il fondamento di un percorso artistico in evoluzione

Angelica Bove, tra i sei finalisti di Sanremo Giovani 2025, riflette sul percorso di crescita personale e artistico di quest'anno.

