Anche Israele riconosce che a Gaza sono morte 71.000 persone Ora aspettiamo le scuse di chi sminuiva i numeri

Israele conferma che a Gaza sono morte circa 71.000 persone. La cifra coincide con quella di Hamas, ma il silenzio si fa ancora più forte. Ora si aspetta che chi aveva minimizzato i numeri chieda scusa, anche se finora nessuno si è mosso. La situazione resta tesa e difficile da capire.

