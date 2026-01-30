Anche Israele riconosce che a Gaza sono morte 71.000 persone Ora aspettiamo le scuse di chi sminuiva i numeri
Israele conferma che a Gaza sono morte circa 71.000 persone. La cifra coincide con quella di Hamas, ma il silenzio si fa ancora più forte. Ora si aspetta che chi aveva minimizzato i numeri chieda scusa, anche se finora nessuno si è mosso. La situazione resta tesa e difficile da capire.
L'IDF conferma le cifra di Hamas ma è calato il silenzio su Gaza. Ora attendiamo le scuse dei commentatori che sminuivano il genocidio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Oms: “Oltre 1.000 persone sono morte a Gaza in attesa di un’evacuazione medica dal luglio 2024”
Israele conferma i numeri di Hamas: 71.000 uccisi dai soli attacchi diretti. Il bilancio reale può arrivare a 600 mila
Il ministero della Difesa israeliano ha confermato i numeri forniti dal ministero della Salute di Gaza: sono circa 71.
Israele occuperà Gaza: che cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari
Israele riconosce: Uccisi 70 mila palestinesi a GazaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Israele riconosce: Uccisi 70 mila palestinesi a Gaza pubblicato il 30 Gennaio 2026 a firma di Rant ... ilfattoquotidiano.it
A Gaza sarebbero stati uccisi almeno 71mila palestinesi. Ora anche Israele riconosce che questa stima è plausibile. Ma il numero potrebbe essere più alto. - facebook.com facebook
