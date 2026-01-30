Amt è il giorno del bilancio Salis | Qualcuno dovrà delle scuse alla città

Oggi per Amt arriva il momento di fare il punto sui conti del 2024. La presentazione ufficiale si terrà nelle prossime ore e già si sente aria di tensione. Salis non ha nascosto la sua rabbia: “Qualcuno dovrà delle scuse alla città”. La discussione si infiamma, mentre i cittadini aspettano di capire come andranno le cose.

"Ora vorrei vedere tutte le facce di quelli che in questi mesi hanno detto che non c'erano problemi e che volevano vedere il bilancio perché non credevano a quello che dicevamo", ha detto la sindaca È un giorno cruciale per Amt, l'azienda di trasporto pubblico il cui bilancio del 2024 sarà presentato e reso pubblico nelle prossime ore. "Il lavoro che stiamo facendo in questi mesi per salvare Amt è enorme - ha commentato la sindaca Silvia Salis a margine del convegno 'Mnesys: il viaggio nel cervello' a palazzo Ducale -. Ora vorrei vedere tutte le facce di quelli che in questi mesi hanno detto che non c'erano problemi e che volevano vedere il bilancio perché non credevano a quello che dicevamo: oggi avranno risposte.

Nel 2026 entrerà in vigore a Genova una nuova tassa sugli imbarchi nel porto, approvata dal consiglio comunale.

